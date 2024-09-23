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علوم الدار

«أبوظبي للطفولة المبكرة» تعلن إغلاق التقديم لـ«علامة الجودة»

البرنامج يتبنى أطر عمل وسياسات داعمة للوالدين (من المصدر)
24 سبتمبر 2024 03:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إغلاق باب التقديم للدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، بعد تسجيل أكثر من 83 مؤسسة من مؤسسات القطاع شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على مستوى الدولة للمشاركة في البرنامج، ما يعكس إقبالاً متزايداً من قبل المؤسسات المهتمة بالحصول على العلامة، ومن بينها عدد من كبريات المؤسسات العالمية العاملة في الدولة، ويؤكد تنامي توجه المؤسسات على مستوى الدولة نحو دعم أولياء الأمور العاملين، وتطوير بيئات العمل الداعمة للوالدين. ويتيح البرنامج المبتكر للمؤسسات المستهدفة فرصة التقدم للحصول على هذه العلامة، من خلال التزامها بتبني أطر عمل وسياسات داعمة للوالدين، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات والأسرة والمجتمع والمؤسسات ذاتها.
ومع الزيادة المستمرة في التوجه العام للمؤسسات نحو اعتماد ثقافة العمل الداعمة للوالدين، يمتد الأثر الإيجابي لهذه الثقافة عبر المؤسسات المتقدمة للبرنامج في الدورة الثالثة لنحو 163000 موظف يستفيدون من السياسات والممارسات الداعمة للوالدين التي تتبعها هذه المؤسسات. وبالمقارنة مع الدورات السابقة، ارتفع عدد الآباء والأمهات المستفيدين من السياسات والممارسات الداعمة في المؤسسات المتقدمة للبرنامج بنسبة 57%، فيما ازدادت نسبة الأطفال الصغار (دون سن ثمانية أعوام) بنسبة 25%، بما في ذلك زيادة بنسبة 51% في أعداد الأطفال أصحاب الهمم المستفيدين من السياسات الداعمة للوالدين في أماكن عمل والديهم.

هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
أبوظبي
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