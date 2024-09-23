الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ماجد بن سعود المعلا يسلم المواطنين مفاتيح مساكنهم الجديدة بمنطقة النخيلة

جانب من مساكن منطقة النخيلة ( وام)
24 سبتمبر 2024 03:16

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للإسكان» تسلم 1365 فيلا سكنية للمواطنين في «حي المزن»
«منتدى الإسكان» ينطلق 2 أكتوبر في دبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة، من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإشراف على تسليم مفاتيح مساكن حي الشيخ أحمد بن راشد المعلا، التي نفذتها المؤسسة في منطقة النخيلة للمواطنين المستحقين.
يأتي ذلك ضمن مشروع المجمعات السكنية الجديدة التي تنفذها المؤسسة، حيث اشتمل الحي الأخير على 78 مسكناً للمواطنين في إمارة أم القيوين، تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة منهم.
وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، أولوية توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تطوير وتنفيذ عدد من برامج الإسكان المتمثلة في بناء مجمعات سكنية متميزة ذات معايير عالية وفي مناطق مختلفة من أم القيوين.
وذكر أن المسكن متطلب رئيسي لدى الأسرة، وهو الأكثر تكلفة؛ لذا وضعت المؤسسة خُطَّة لتشييد مجمعات سكنية على دفعات وتسليمها للأسر التي ليست لديها القدرة المالية؛ بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي لها، بل وحرصت على أن تكون ذات جودة عالية وبها جميع المستلزمات. 
من جهته، قال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إن هذه المجمعات الجديدة تتكون من فلل تضم 5 غرف ومطبخاً كبيراً، تتضمن غرفة نوم رئيسية وغرفة معيشة ومجلساً للضيوف وغرفة خادمة، إضافة لحدائق خلفية للمنازل وأماكن لألعاب الأطفال، لافتاً إلى أنه تم دعم المشروع بمحطة لمعالجة الصرف الصحي، بجانب إعادة استخدام المياه لري الأشجار المحيطة بالمنطقة.
وأوضح الحمر أنه تم توزيع المساكن على الأسر الإماراتية المستفيدة والمستوفية للشروط التي وضعتها المؤسسة؛ بهدف تحسين جودة حياتهم، وتوفير الرخاء والرفاهية لهم، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون المواطن حجر الأساس والركيزة الثابتة في تقدم الوطن.

ماجد بن سعود المعلا
سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
الإسكان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة
اليوم 01:59
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 00:52
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تعبر عن بالغ القلق من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
اليوم 00:40
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل «المكتب التنفيذي» في كافة حقوقه والتزاماته
23 سبتمبر 2024
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
اقتصاد
مساعد محافظ «المركزي»: «تصفير البيروقراطية» يعزز الثقة ويضمن استدامة وتنافسية القطاع المالي
23 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©