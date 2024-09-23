نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة السعودية

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن عبدالله العنقري، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة، والذي أقيم في فندق سانت ريجيس السعديات بأبوظبي. وهنأ معاليه السفير السعودي وأعضاء السفارة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، كما تمنى سموه للشعب السعودي مزيداً من الاستقرار والرخاء.

حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السفير السعودي متانة العلاقات الأخوية التي تربط قادة وشعبي البلدين الشقيقين.