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علوم الدار

رئيس الدولة: رؤيتنا المشتركة هدفها التنمية والازدهار والاستقرار للجميع

محمد بن زايد وجو بايدن خلال الاستقبال
24 سبتمبر 2024 03:16

واشنطن (وام)
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة بعد لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي كان في استقبال سموه لدى وصوله أمس إلى البيت الأبيض في مستهل زيارة رسمية يقوم بها للولايات المتحدة الأميركية. 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «اكس»: «سعدت باللقاء مع فخامة جو بايدن في واشنطن.. بحثنا العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ وغيرها من المجالات التي تجسد رؤيتنا المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع».

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وبحث سموه مع فخامة جو بايدن خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.

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