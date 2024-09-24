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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
24 سبتمبر 2024 08:54

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 20.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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