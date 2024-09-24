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علوم الدار

طحنون بن زايد: تشرفت بمرافقة رئيس الدولة خلال لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض

طحنون بن زايد: تشرفت بمرافقة رئيس الدولة خلال لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض
24 سبتمبر 2024 09:40

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تشرفت بمرافقة رئيس الدولة، خلال لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.. سموه حريص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وتعميقها في مختلف المجالات خاصة قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالخير والنماء على الشعبين الصديقين، ويضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الولايات المتحدة الأميركية
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