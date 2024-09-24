طحنون بن زايد: تشرفت بمرافقة رئيس الدولة خلال لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تشرفت بمرافقة رئيس الدولة، خلال لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.. سموه حريص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وتعميقها في مختلف المجالات خاصة قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالخير والنماء على الشعبين الصديقين، ويضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً».

تشرفت بمرافقة رئيس الدولة خلال لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض .. سموه حريص على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وتعميقها في مختلف المجالات خاصة قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالخير والنماء… pic.twitter.com/WkuwZTzSzP — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) September 24, 2024