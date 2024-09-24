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علوم الدار

ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا

ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا
24 سبتمبر 2024 09:57

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى إخوان الفقيد وأنجاله، وأسرة آل المعلا الكرام، بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى ،عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
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