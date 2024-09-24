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علوم الدار

انطلاق أعمال اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للتأهيل

انطلاق أعمال اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للتأهيل
24 سبتمبر 2024 10:27

انطلقت اليوم «الثلاثاء» في أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات الرعاية العالمية والخبراء والمختصين بالمجالات المعنية بتطوير وتأهيل أصحاب الهمم من مختلف أنحاء العالم، وذلك لبحث أفضل الممارسات التي تستشرف مستقبلاً أفضل ومستدام لأصحاب الهمم.

ويستهل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني بعقد 3 جلسات نقاشية رئيسية تسلط الضوء على الدور المحوري للضمان الاجتماعي في إعادة التأهيل، وذلك عبر عرض مختلف وجهات النظر من ممثلي الدول المشاركين، إضافة إلى عرض أفضل الممارسات في العمل والتوظيف، ودمج أصحاب الهمم في عمليات الطوارئ وتعزيز استجابتهم للمخاطر، كما سيتم خلال اليوم عقد 8 جلسات موازية تغطي كل الجوانب الصحية والتكنولوجية والاجتماعية لتأهيل أصحاب الهمم في مختلف المجالات.

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وكان سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، قد شهد أمس افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، الذي يقام تحت رعاية سموه في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «العمل والتوظيف»، ويعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وام
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
خالد بن زايد
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