الإمارات تحتفي باليوم الوطني السعودي

يعد اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية تسعد بها دولة الإمارات وتستعد لها، في احتفالية مشتركة تجمع قلوب الشعبين، تتجدد فيها عرى المحبة، وتتواصل مشاعر الأخوة، فالسعودي إماراتي، والإماراتي سعودي.





هكذا هو الحال هنا في الإمارات مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، حيث يرتبط الشعبان الشقيقان بروابط أخوية عميقة ومتينة أساسها النسيج الثقافي والاجتماعي اﻟﻤشترك، ضمن علاقات استراتيجية لا يزيدها الزمن إلا رسوخاً.



تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المملكة العربية السعودية تشكل صمام أمان الأمة، وعمود الخيمة الخليجية والعربية، ما جعل من علاقة البلدين رصيداً للأمة بأكملها، ونموذجاً استثنائياً للتكامل والتعاون هدفه الرخاء والأمن والاستقرار والتنمية.



علاقات توطدت بفضل جهود المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراهما وتطورت لتصل إلى شراكة استراتيجية كاملة، بفضل جهود ورؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين اﻟﻤلك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اﻟﻤملكة العربية السعودية.. علاقات شكلت اليوم نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية.



فرحة تتجدد، ما بين روابط التاريخ وأواصر الجغرافيا، والتطلع لمستقبل واحد، تصوغه رؤى تنموية، هدفها توفير سبل الاستقرار والتنمية للشعبين الشقيقين وصون أمنها، وتعزيز ازدهارها وتنميتها/ كل عام والمملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً بخير وعز وأمن وأمان.