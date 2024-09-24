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علوم الدار

هيئة أبوظبي للإسكان تسلم المستفيدين في المرحلة الأولى من مشروع حي المزن

هيئة أبوظبي للإسكان تسلم المستفيدين في المرحلة الأولى من مشروع حي المزن
24 سبتمبر 2024 13:12

نحو مسيرة التنمية المستدامة تقوم هيئة أبوظبي للإسكان بتسليم مفاتيح المرحلة الأولى من مشروع حي المزن بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية، ورفاهية واستقرار الأُسر في الإمارة، وتلبية احتياجات الأُسر المواطنة في الحصول على المسكن الملائم" 

مسكن يجاور الآخر ترابط متين وثيق بين الأسر الإماراتية والمجتمع بعاداته وتقاليده .. نعم هكذا أرادت القيادة الرشيدة أن يعيش المواطنون حياة كريمة في بيئة ايجابية تتوافر فيها جميع المؤهلات تحفيزاً لأبناء الوطن واسهاماً في مسيرة التنمية والسعي بخطوات سريعة نحو التقدم والريادة في مختلف المجالات.. هنا في مجلس الوثبة هيئة أبوظبي للاسكان تقوم بتسليم مفاتيح المرحلة الأولى من مشروع حي المزن بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري.

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المشاريع الإسكانية تتناثر في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، دليلٌ قاطعٌ يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لبناء أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بجميع المرافق المجتمعية الضرورية ما يُلبي احتياجات الأسر المواطنة ويسهم في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة.

أحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية في البناء، والتصاميم الخارجية والداخلية للوحدات السكنية والفلل، تم تطويرها بما يُلبي تطلعات المواطنين، ويُسهم في توفير بيئة حضرية عصرية متكاملة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي للإسكان
المواطنين
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