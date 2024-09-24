الأربعاء 25 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البلديات والنقل» و«أبوظبي للإسكان» تطلقان حملة لتصويب أوضاع المساكن الحكومية

«البلديات والنقل» و«أبوظبي للإسكان» تطلقان حملة لتصويب أوضاع المساكن الحكومية
24 سبتمبر 2024 13:28

أطلقت دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للإسكان، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة «المهجورة»، والمساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في مناطق إمارة أبوظبي كافة.

أخبار ذات صلة
هيئة أبوظبي للإسكان تسلم المستفيدين في المرحلة الأولى من مشروع حي المزن
«لوحة أبوظبي».. أعمال فنية تثري المظهر العام للعاصمة

يأتي ذلك، في إطار حرص الجهتين على الالتزام برؤية حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي والتلاحم الأسري بين أفراد المجتمع. وتأتي الحملة، استمراراً لحملات التوعية والمسح الميداني التي تم تنفيذها، خلال الفترة الماضية، وتتماشى مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي.

وتطلق هيئة أبوظبي للإسكان بالتزامن مع حملة المسح الميداني، حملة توعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للمساكن المؤجرة والمهجورة والمساكن المستغلة لأغراض تجارية، والتعريف بضوابط واشتراطات ومخالفات الانتفاع بالمنح السكنية بجانب العمل المشترك مع أفراد المجتمع للمساهمة في مواجهة هذه الحالات التي تحمل آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية، وتعزيز مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.كما تهدف الحملة، إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية، بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها تقديم قروض صيانة، وقروض هدم وإعادة بناء، بهدف إعادة تأهيل المساكن والمحافظة على حالتها العامة لتعكس الطابع العصري المتطور لمدن إمارة أبوظبي.

وأكد ماجد عبدالله المهيري، مدير تنفيذي، قطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة، حرص هيئة أبوظبي للإسكان، على توفير مساكن مناسبة في مجتمعات آمنة متكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي، بما يتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم، ومتابعة إشغالها بما يتوافق مع شروط وضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية.وأشار إلى أن المحافظة على المظهر العام للمجتمعات السكنية التي تقوم الهيئة بتطويرها والإبلاغ عن أية مخالفات لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية، هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، للمساعدة في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع المساكن المخالفة، داعياً إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الانتفاع بالمساكن والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لتفادي المخالفات. وأكد المهيري أنه سيتم منح المساكن المخالفة مدة شهر واحد لتصويب أوضاعها، وفي حال عدم تصويب أوضاعها، سيتم السير بالإجراءات القانونية المعتمدة.

من جهته قال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة لدى دائرة البلديات والنقل: «يعكس تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان لإطلاق هذه الحملة، التزامنا المستمر بالعمل وفق رؤيتنا المشتركة لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز مستويات جودة الحياة، كما تعد جزءاً من الجهود الكبيرة والمبادرات الحيوية التي تطلقها الدائرة للمحافظة على المظهر والسكينة العامة للإمارة».
ويمكن لأفراد المجتمع التبليغ عن الحالات المخالفة لشروط وضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية من خلال تطبيق تم- عبر نافذة «صور وبلغ».يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان قد وقعت اتفاقية تعاون مع «ساعد» للمساهمة في حملات التفتيش على المساكن الحكومية التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
دائرة البلديات والنقل
أبوظبي للإسكان
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
الرياضة
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
اليوم 16:00
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
اليوم 15:57
جامعة الإمارات العربية المتحدة
علوم الدار
باحثون من جامعة الإمارات يحصلون على براءة اختراع لنظام هوائي مبتكر
اليوم 15:51
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي نهيان بن مبارك في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي نهيان بن مبارك في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©