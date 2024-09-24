مركز تريندز راعياً رسمياً لمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جولته الآسيوية، حل مركز تريندز في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، المحطة الثالثة من الجولة التي شملت مهمتين بحثيتين ناجحتين في اليابان وكوريا، بهدف تعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع مختلف الثقافات والشعوب. وسيطلق مركز تريندز في بداية أنشطته في إندونيسيا مكتبه في جاكرتا ليصبح المكتب العاشر لتريندز عالمياً.



كما سيشارك تريندز بصفته راعياً رسمياً في فعاليات النسخة الـ 44 من معرض إندونيسيا الدولي للكتاب 2024، التي تنطلق يوم 25 من الشهر الجاري، وتستمر خمسة أيام، وبشراكة إعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار.

ويحمل جناح مركز تريندز الخاص، الذي يعد المركز البحثي الوحيد في المعرض، الرقمين 53 و54 في مركز جاكرتا للمؤتمرات، حيث يعرض مجموعة واسعة من الإصدارات والبحوث، تصل إلى 270 كتاباً تغطي مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، منها خمسة كتب مترجمة إلى اللغة الإندونيسية، تتمثل في الكتابين الحادي عشر والثاني عشر من موسوعة جماعة الإخوان المسلمين، وكتاب «⁠اتجاهات اقتصادية»، وكتاب «الأتمتة ومستقبل المزاحمة بين الإنسان والآلة: رؤية تحليلية استشرافية»، إضافة إلى مؤشر النفوذ الدولي للإخوان.





وسيقوم باحثو وفريق «تريندز»، المشاركون في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب، بسلسلة من الجولات البحثية والزيارات إلى المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية الرائدة في إندونيسيا، لعقد لقاءات مع الباحثين والأكاديميين، وتبادل الخبرات والمعارف حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية. وسينظم «تريندز» على هامش المعرض، ندوة وحلقة نقاشية، تتناول الأولى مسألة «بناء الجسور وتشكيل المستقبل.. علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع دول جنوب شرق آسيا»، فيما سيتم في الحلقة النقاشية «إطلاق مؤشر نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي باللغة الإندونيسية»، بمشاركة واسعة من الباحثين والمهتمين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»: إن محطة إندونيسيا تأتي ضمن جولة «تريندز» البحثية الآسيوية التي شملت أيضاً اليابان وكوريا. وسعداء بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم، والذي يمثل منصة مثالية لعرض أحدث إصداراتنا وأبحاثنا.



وأضاف: «نأمل من خلال مشاركتنا أن نساهم في إثراء الحوار الفكري وتبادل الخبرات مع المثقفين والباحثين الإندونيسيين والمشاركين في المعرض».

وأكد العلي أن مشاركة «تريندز» لأول مرة في معرض إندونيسيا للكتاب جاءت تأكيداً على ريادة المركز في مجال البحوث والاستشارات، والتزامه بنشر المعرفة القائمة على البحث العلمي، واستشراف المستقبل بالمعرفة، مشيراً إلى أن المركز يواصل العمل بلا توقف لتحقيق هذه الرؤية العالمية، لكي يكون منصة عالمية للحوار الفكري والثقافي.



من جانبها، أوضحت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التسويق والمعارض في «تريندز»، أن المركز سيشارك بحزمة من الإصدارات القيمة التي تتسم بالتنوع والثراء، والمترجم بعضها إلى 15 لغة، منها خمسة كتب باللغة الإندونيسية، مشيرة إلى أن «إندونيسيا الدولي للكتاب» يعد من أضخم التظاهرات الآسيوية للثقافة، ويشكل حاضنة معرفية لعشرات الآلاف من المثقفين، والكتاب والباحثين والناشرين.

وأشارت المرزوقي إلى أن جناح «تريندز» في المعرض بصفته راعياً ويمثل المركز العربي الوحيد الذي يشارك في المعرض، ويهدف إلى فتح آفاق ومعارف في مناطق جديدة.