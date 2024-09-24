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علوم الدار

«إثراء» يعلن توفير فرص عمل لـ100 مواطن ومواطنة في القطاع المالي بالفجيرة

«إثراء» يعلن توفير فرص عمل لـ100 مواطن ومواطنة في القطاع المالي بالفجيرة
24 سبتمبر 2024 14:08

أعلن معرض «إثراء» وبالتعاون مع معهد الإمارات المالي، توفير 100 فرصة عمل جديدة للمواطنين والمواطنات في إمارة الفجيرة.

يأتي ذلك، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويهدف إلى دعم الكوادر الوطنية وتمكينها من الانخراط في سوق العمل، لاسيما في القطاع المالي الذي يمثل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن ينطلق المعرض في 26 سبتمبر الجاري في فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة مالية ومصرفية من مختلف أنحاء الدولة، والتي توفر مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في قطاعات متعددة مثل البنوك، والتأمين، والتمويل، والصرافة وغيرها.

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يهدف المعرض إلى تعزيز فرص التوطين، وتوفير منصات مباشرة للكوادر الوطنية لإجراء مقابلات عمل فورية والحصول على فرص تدريبية متميزة.

كما يهدف إلى دعم جهود التوطين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب المواطنين، ويسعى إلى بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة. ويأتي المعرض ضمن مبادرة «إثراء»، التي تهدف إلى توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز فرص التوظيف وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، بما يلبي توجهات القيادة الرشيدة في تذليل الصعوبات كافة، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.

المصدر: وام
معهد الإمارات المالي
الفجيرة
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