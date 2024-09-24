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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة

خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة
24 سبتمبر 2024 15:37

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، السير مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة.

وجرى، خلال اللقاء، الذي عُقد في مكتب أبوظبي التنفيذي، بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية، ومناقشة الفرص الاستثمارية التي تُتيحها منظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي.

كما تم استعراض أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي توظفها أبوظبي لمواكبة تطلُّعات المستقبل، ومنهجية الإمارة في استقطاب أبرز الخبرات والتجارب الرائدة عالمياً، لترسيخ مكانتها كوجهة لجذب الاستثمارات العالمية.

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وشهد اللقاء تسليط الضوء على التسهيلات والتشريعات التي توفرها البيئة التنافسية للاستثمار في أبوظبي، من خلال استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع التغيُّرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، وتلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات في مختلف القطاعات الرئيسية.

حضر اللقاء، كلٌّ من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ومن جانب «إتش إس بي سي» كلٌّ من جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط، وسمير عساف، رئيس مجلس إدارة «إتش إس بي سي» القابضة في منطقة الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط، وستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مجموعة «إتش إس بي سي»، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
البنوك
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