الأربعاء 25 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تريندز" يؤكد دور الأبحاث في بناء ثقافة السلام العالمي

"تريندز" يؤكد دور الأبحاث في بناء ثقافة السلام العالمي
24 سبتمبر 2024 17:12

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مائدة مستديرة دولية نظمتها جمعية الشعوب الأوراسية والأفريقية، التابعة للاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية، تحت عنوان "الدبلوماسية العامة .. الشراكة من أجل السلام والوئام"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضيف شرف المائدة الدولية المستديرة، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مراكز الأبحاث في تعزيز ونشر قيم السلام والتسامح والنهوض بالدبلوماسية العامة.

أخبار ذات صلة
باحثون من جامعة الإمارات يحصلون على براءة اختراع لنظام هوائي مبتكر
الإمارات.. وجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال

وشدد على أن مراكز الأبحاث تساهم بشكل فعال في تعزيز الدبلوماسية العامة من خلال نشر المعرفة وتنظيم حوارات بناءة، مؤكداً أن هذا الدور يتماشى مع شعار الأمم المتحدة لليوم الدولي للسلام لهذا العام "زرع ثقافة السلام".

وتناولت المائدة المستديرة دور الدبلوماسية العامة في تعزيز السلام والوئام بين الشعوب، وأهمية الشراكات بين مختلف القطاعات لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: وام
السلام
الإمارات
تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
الرياضة
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
اليوم 16:00
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
اليوم 15:57
جامعة الإمارات العربية المتحدة
علوم الدار
باحثون من جامعة الإمارات يحصلون على براءة اختراع لنظام هوائي مبتكر
اليوم 15:51
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي نهيان بن مبارك في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي نهيان بن مبارك في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©