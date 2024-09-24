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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
24 سبتمبر 2024 17:15

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روي دوورتي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الوزراء
غينيا بيساو
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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