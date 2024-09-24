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علوم الدار

قرقاش: محادثات مثمرة أجراها رئيس الدولة مع بايدن ونائبته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

قرقاش: محادثات مثمرة أجراها رئيس الدولة مع بايدن ونائبته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
24 سبتمبر 2024 18:05

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»:"محادثات مثمرة أجراها صاحب السمو رئيس الدولة مع الرئيس الأمريكي ونائبته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي في ظل التقدير الكبير للدور الإماراتي الإيجابي وتوافق الرؤى حول المسائل الإقليمية. الإمارات وقيادتها حليف موثوق به لشراكة تخدم مستقبل الوطن وازدهاره".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الولايات المتحدة
رئيس الدولة
جو بايدن
كامالا هاريس
أنور قرقاش
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