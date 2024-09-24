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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل وفداً حكومياً من مقاطعة غوانغدونغ الصينية

سعود بن صقر يستقبل وفداً حكومياً من مقاطعة غوانغدونغ الصينية
24 سبتمبر 2024 18:24

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، وفداً حكومياً من مقاطعة غوانغدونغ الصينية، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوفد الصيني، مؤكداً سموه أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين تشهد آفاقاً أرحب من التعاون الثنائي المثمر على مختلف الصعد، ما يلبي تطلعات البلدين الصديقين نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

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جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الحكومي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة ومدن مقاطعة غوانغدونغ، والتي من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين في شتى القطاعات.

من جانبه أعرب الوفد الزائر، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية، والعمرانية، والسياحية، وجودة البنية التحتية التي أسهمت في دعم نمو وازدهار الأعمال في الإمارة.

المصدر: وام
الصين
حاكم رأس الخيمة
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