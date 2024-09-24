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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
24 سبتمبر 2024 19:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وذكر المركز، في نشرته اليومية حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 01:37. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 09:29 والجزر الثاني عند الساعة 21:59.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس في الإمارات
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