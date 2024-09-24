"إسعاف دبي" تطرح وظائف في"الإمارات للوظائف"

تطرح مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وظائف مهنية وإدارية خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024 " الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي من كلا الجنسين في الوظائف المهنية والإدارية تماشيا مع جهود الحكومة ورؤيتها التنموية المدروسة للتوطين وبناء كوادر مؤهلة لقيادة المستقبل.

وأوضح أن المؤسسة ستعقد مقابلات وظيفية فورية في منصة المؤسسة لمن تنطبق عليهم شروط الوظائف المطروحة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة ودعمها بكل ما تحتاجه وتطوير مهارات الشباب وخبراتهم المهنية والقيادية والإرتقاء بمسيرتهم لأفضل المستويات بهدف تحقيق أهدافهم المستقبلية في العمل.