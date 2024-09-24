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علوم الدار

مجلس قيادات الشرطة بالدولة يناقش عدداً من الموضوعات المهمة خلال اجتماعه

مجلس قيادات الشرطة بالدولة يناقش عدداً من الموضوعات المهمة خلال اجتماعه
24 سبتمبر 2024 20:37

ناقش مجلس قيادات الشرطة بالدولة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي، افتراضياً بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية..عدداً من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعماله.

واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التوعية الدائمة في مجال حماية الطفل للنصف الأول من 2024، ووجه معالي رئيس المجلس بضرورة الاهتمام بنتائج الحملات التثقيفية المختلفة التي تقوم بها قيادات الشرطة في الدولة، ورصد إيجابياتها وسلبياتها، ومدى ما حققته من نشر للوعي حول موضوع الحملة لدى فئات المجتمع المختلفة.

واستعرض المجلس مقترح "الموسوعة الشرطية" التي تتناول الموروث الشرطي، والوقائع التاريخية والتراثية، والأنظمة الشرطية في الدولة، من خلال المحتوى المعرفي الذي ستقدمه الموسوعة، ومراحل النشأة والتطور، وبناء الأنظمة القانونية والهياكل الإدارية والمالية والتنظيمية، والقوانين الشرطية ونظام العدالة الجنائية في الدولة، ومسؤوليات وواجبات الشرطة، وقضايا الجرائم الأكثر شيوعاً، وبالتالي سيكون هذا المورد موضع اهتمام الباحثين في العلوم الشرطية، وعلماء التاريخ، والنظم والمنظمات النفعية الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية والإدارية، والترتيبات القانونية وشؤون القضاء وسياسة الجهات المتخصصة.

كما اطلع على مشروع الربط الإلكتروني للشركاء في مجال كشف الجرائم "برنامج LIMS"، وهو نظام إدارة معلومات المختبرات بطريقة إلكترونية عبر منصة موحدة، للمساعدة على إدارة ومراقبة وتتبع إجراءات العينات في المختبرات التابعة للوزارة.

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وتطرق الاجتماع إلى نتائج المؤشر الوطني للوفيات الناتجة عن حوادث الطرق "عدد الوفيات للنصف الأول من عام 2024م"، وهي من المؤشرات المهمة التي يتم متابعتها من قبل المجلس بشكل دوري.

وتناول المستجدات الخاصة بتطبيق "مركز الشرطة في هاتفك"، مقترحاً إضافة بعض التعديلات على المسمى الخاص بهذا التطبيق ليتناسب وطبيعة عمله واختصاصاته.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

المصدر: وام
مجلس قيادات الشرطة
الإمارات
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