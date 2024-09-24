«شرطة عجمان» تستعرض خطط التميز والريادة في تقديم الخدمات

عجمان (وام)

استعرضت اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان المبادرات والخطط الهادفة إلى تعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، من خلال تطوير جودة الخدمات في مراكز الشرطة،، بما يرتقي لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات «7 نجوم»، ويعزز التميز والريادة في تقديم الخدمات.

وأثنى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، خلال اجتماع اللجنة، بحضور العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد علي عبيد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة والسادة أعضاء اللجنة، على جهود اللجنة في تعزيز الأمن والأمان وجودة العمل الشرطي.

ووجه أعضاء اللجنة العليا الدائمة، بالعمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة، بما يعزز الرضا والسعادة، ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.