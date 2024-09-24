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علوم الدار

قائد «شرطة أبوظبي» ومدير عام الأمن الوطني المغربي يبحثان تعزيز التعاون

فارس خلف المزروعي وعبداللطيف الحموشي وكبار الضباط خلال اللقاء (من المصدر)
25 سبتمبر 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، عبداللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام «شرطة أبوظبي»، ومديري القطاعات الشرطية.
وجرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.
ووقع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، وعبداللطيف الحموشي اتفاقية للتعاون التدريبي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والمديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة، يتم بموجبها تعزيز أواصر التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة، والاستثمار لتنمية قدرات الكوادر، من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة، والورش التدريبية والمؤتمرات المشتركة، لنقل المعرفة.
حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمشرف العام على الاتفاقية.

شرطة أبوظبي
الإمارات
فارس خلف المزروعي
المغرب
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