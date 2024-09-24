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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يعتمد خطة لمحطات شحن المركبات الكهربائية

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
25 سبتمبر 2024 01:29

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
واطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطوير خدماتها بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في خدمة المواطنين وتعزيز ترابط المجتمع بكافة فئاته، واستمرار نمو القطاعات الحيوية.
واستمراراً لجهود إمارة الشارقة في الحفاظ على البيئة وتعزيز النقل المستدام والآمن في الإمارة، اعتمد المجلس خطة توفير محطات لشحن المركبات الكهربائية في مواقع استراتيجية متعددة لتغطية المناطق التجارية والحضرية، وبمعايير عالية توفر الشحن السريع والميسر.
واطلع المجلس على رد دائرة الشؤون الإسلامية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة، والتي تضمن العمل على تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق المصلحة العامة وخدمة المواطنين.
كما ناقش المجلس مقترحات حول تعزيز الهوية المشتركة والتعاون بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة، بما ينعكس على تعزيز حضورها الإعلامي والتواصل مع المجتمع.

المركبات الكهربائية
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