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علوم الدار

طحنون بن زايد: رئيس الدولة حريص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا

رئيس الدولة خلال اللقاء فيما يصافح الرئيس الأميركي طحنون بن زايد (تصوير: ريان كارتر)
25 سبتمبر 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وتعميقها في مختلف المجالات، خاصة قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، مشيراً سموه إلى أن الإعلان الذي شهده صاحب السمو رئيس الدولة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، يؤكد رغبة البلدين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما في مجال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه على منصة «إكس» أمس: «تشرفت بمرافقة رئيس الدولة، خلال لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.. سموه حريص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وتعميقها في مختلف المجالات، خاصة قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالخير والنماء على الشعبين الصديقين، ويضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً».
وأضاف سموه: «الإعلان الذي شهده صاحب السمو رئيس الدولة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، يؤكد رغبة البلدين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما في مجال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وإدراكهما للتحديات والمخاطر المرتبطة بها، والتي تتطلب تعاوناً في توفير الضمانات والأطر التنظيمية التي تدعم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعود بالفائدة على تحسين حياة البشر والمجتمعات، وبناء مستقبل أكثر استدامة ورخاء».

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