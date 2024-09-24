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علوم الدار

الصين والدول العربية يعقدون اجتماعهم الثاني حول التعاون في مجال شؤون الإعاقة

جانب من جلسات المؤتمر (تصوير: وليد أبو حمزة)
25 سبتمبر 2024 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

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عُقد أمس الاجتماع الثاني حول التعاون في مجال شؤون الإعاقة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 المنعقد حالياً في أبوظبي برعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
ويهدف الاجتماع إلى ربط التعاون في مجال الإعاقة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية والعثور على نقاط مشتركة، وتبادل التجارب وتحديد وسائل لتعزيز التنمية الشاملة التي تعود بالفائدة على الأفراد من مختلف فئات أصحاب الهمم بشكل عادل.
حضر الاجتماع الذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق تحت عنوان «تعزيز التعاون العملي من أجل التنمية الشاملة» معالي علياء عبد الله المزروعي وزيرة الدولة لريادة الأعمال وتشانغ ييمينغ سفير الصين لدى الدولة وسعادة يو لينج نائب رئيس الاتحاد الصيني للمعاقين وعبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى عدد من سفراء وممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية وممثلين عن منظمات أصحاب الهمم العربية والدولية وخبراء وعلماء في مجال الإعاقة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع مجموعة من التقارير حول تطور التكنولوجيا المساعدة في كل من دولة الإمارات وجمهورية الصين والتبادل فيما بينهما.

أبوظبي
أصحاب الهمم
الإعاقة الذهنية
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
مؤتمر التأهيل الدولي
الصين
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الدول العربية
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