منصور بن محمد يفتتح 3 معارض متخصصة بقطاع الغذاء

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم ثلاثة من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء على مستوى الشرق الأوسط والتي تقام في وقت متزامن في مركز دبي التجاري العالمي و تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من الزوار على مدار ثلاثة أيام.

تشمل المعارض معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة بالحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، ومعرض "جلفود جرين" الأول ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

واطلع سموه خلال جولة رافقه فيها معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي، على ما تقدمه المعارض من تقنيات مبتكرة في صناعة الغذاء والمشروبات وما توفره من تبادل للخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي المهم.

واستمع سموه لشرح حول ما تضمه المعارض من أجنحة ومنصات دولية تشارك من خلالها كبرى الشركات والجهات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الغذاء والمشروبات، وما تعرضه من أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات والحلول في هذا المجال.

وبعد الافتتاح الرسمي، انطلقت أعمال قمة "مستقبل الغذاء" بجلسة افتتاحية حول الأمن الغذائي وتغير المناخ ناقش المشاركون خلالها كيفية تعزيز الوصول العالمي إلى الغذاء وتحقيق المساواة.

وأشار عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي خلال الجلسة النقاشية للمعرض إلى أن ما بين 713 و757 مليون شخص تأثروا بانعدام الأمن الغذائي في عام 2024 بواقع شخص واحد من بين 11 شخصاً في أنحاء العالم، وشخص واحد من بين كل 5 أشخاص في أفريقيا.

وقال إن استمرار الجوع وانعدام الأمن الغذائي خاصة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يتطلب تضافر الجهود لضمان أننا على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمعرض جلفود جرين في توفير منصة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

وشهدت منصة الشركات الناشئة استعراض أكثر من 130 شركة ناشئة منتجاتها وحلولها أمام جمهور يضم مجموعة من أكبر المستثمرين المؤسسين في دولة الإمارات وخارجها.

وساهمت "منصة المستثمرين" الواقعة ضمن منطقة الشركات الناشئة، وبرنامج الاجتماعات الشامل في تعزيز فرص التواصل للمستثمرين والشركات الناشئة.

من جانبه، قال أندرو إيف، المؤسس والشريك العام الإداري لشركة "بيج آيديا فينتشرز إن التكنولوجيا متوفرة اليوم للمساعدة في إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة وتمتلك دولة الإمارات الموارد، والالتزام بالاستدامة، مع القدرة على أن تصبح دولة رائدة عالمياً من خلال جمع المبدعين معاً في فعاليات مهمة مثل جلفود جرين يمكننا من خلالها مناقشة الأفكار وكيفية تحويلها إلى واقع.

وشهد اليوم الأول من فعالية منصة الخبراء لمعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة مناقشات حول التوجهات العالمية والناشئة في صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة، ورؤى السوق وتوقعاتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونصائح حول دخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستقطب معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة.