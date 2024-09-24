منصور بن محمد يفتتح «الإمارات للتوظيف 2024»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من معرض «رؤية - الإمارات للوظائف» في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يمثل المنصة الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من فرص العمل في سوق العمل الإماراتي المتطور، حيث تنعقد نسخة هذا العام تحت شعار «الشباب يستطيع»، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 26 من الشهر الحالي.

واطلع سموه على خطط ومبادرات الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، والهادفة إلى توظيف وتدريب المواهب الإماراتية الشابة.

كما زار سموه عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، ويبلغ عدد الشركات المشاركة في نسخة هذا العام أكثر من 150 من 26 قطاعاً وظيفياً متنوعاً.

وشهد اليوم الأول من المعرض زيارة آلاف الشباب الإماراتي الموهوبين لأجنحة الشركات الرائدة في الإمارات والتي تعمل على تعزيز جهود التوطين، ودعم الشباب الإماراتي، ومنها الراعي البلاتيني للحدث، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي، والعربية للطيران، والبنك العربي المتحد، الرعاة الداعمون بالإضافة إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وكشفت جولة «الاتحاد»، خلال اليوم الأول للمعرض، عن استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل من جهة، واختيار من تنطبق عليه شروط الوظيفة أكثر من غيره من جهة ثانية، حيث زودت العديد من الجهات العارضة أنظمة التشغيل لديها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي يمكن من خلال اختيار أفضل الأشخاص مناسبة للوظيفة من بين المتقدمين.

على مستوى المشاركات للجهات الحكومية، شارك مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بمعرض رؤية للوظائف، ضمن جناح دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الذي شهد إقبالاً واسعاً من الزوار المهتمين باستكشاف رحلة المورد البشري الإماراتي، والاطلاع على المبادرات التي تدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وأعلن يوسف بن لاحج، استشاري موارد بشرية رئيسي في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دراسة رحلة المورد البشري الإماراتي لمعرفة التحديات واكتشاف الفرص، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على الدراسة، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وقال: «تهدف هذه الدراسة إلى تتبع مسار الموارد البشرية الإماراتية الشابة من بداياتها التعليمية في المدرسة، ومرورها بمرحلة الخدمة الوطنية والتعليم العالي، وصولاً إلى سوق العمل والتطور الوظيفي، وصولاً إلى مرحلة التقاعد».

من جهتها، أفادت منال الصوري، نائب رئيس أول التوظيف والموارد البشرية بمجموعة طيران الإمارات، بأن مشاركة المجموعة المتكررة في معرض التوظيف تعكس التزامها باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها للمساهمة بفعالية في المرحلة المقبلة من النمو.

ودعت المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية في قطاع السفر والطيران إلى زيارة جناحها في قاعة زعبيل رقم 4، لاستكشاف البرامج المتميزة التي توفرها المجموعة، والتي تتيح لهم بدء حياتهم المهنية أو تغييرها أو مواصلتها.

وذكرت أن جناح مجموعة الإمارات التفاعلي، يضم جهاز محاكاة للطيران، يوفر للطيارين المبتدئين الطموحين لمحة عن تجربة الطيران. وستقدم مجموعة الإمارات خلال مشاركتها في المعرض البرامج وفرص العمل التالية للمواطنين:

توفير ما يتراوح بين 30 و40 منحة دراسية للمواطنين، مشيرة إلى أن المنح الدراسية للمواطنين تغطي تدريب الطيارين المواطنين وهندسة صيانة الطائرات وتكنولوجيا المعلومات المسار السريع للمشرفين وأطقم الضيافة، المحطات الخارجية.

ولفتت إلى إتاحة الفرصة أيضاً للكفاءات الوطنية للتقدم بطلبات التدريب الداخلي في شركات دناتا و«طيران الإمارات»، مما يمكنهم من اكتساب الخبرة المباشرة قبل بدء مساراتهم المهنية، ويتلقى الموظفون الجدد التدريب خلال العمل وفي الفصول الدراسية في إطار عملية التعيين، اعتماداً على الأدوار والبرامج المخصصة لهم.

والتقت «الاتحاد» مجموعة من الباحثين عن عمل في اليوم الأول لمعرض توظيف الإمارات 2024، حيث أكدوا أن قيادتنا الرشيدة تولي اهتماماً منقطع النظير بتمكين الكوادر الوطنية بسوق العمل، وتوفير كل المقومات التي تساعدهم على التنافسية العالمية بمجال التوظيف.

وقالوا: «إن نتائج التوطين الإيجابية بالقطاع الخاص التي حدثت خلال الفترة الماضية، شجعتنا على الالتحاق بهذا القطاع، والعمل في أي مجال من مجالاته المتاحة، حيث أثبت شباب الوطن قدرتهم على التفوق والتميز في أي مجال من مجالات العمل».