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علوم الدار

الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي

علي الشامسي وتروي أ. ميلر عقب توقيع الاتفاقية (وام)
25 سبتمبر 2024 01:30

واشنطن (وام)

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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية أمس، اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي، وتبادل الخبرات والمعلومات الجمركية بين البلدين.. وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة.
ووقع الاتفاقية عن دولة الإمارات، معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومن الجانب الأميركي تروي أ. ميلر القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود. 
وأكد معالي علي محمد الشامسي أن الاتفاقية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، والحد من المخالفات الجمركية والتجارة غير المشروعة، ودفع الشراكة الجمركية الفنية إلى آفاق أوسع عن طريق التعاون والمساعدة في تبادل المعلومات والخبرات، ورفع مستوى الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الجمركي.
وأضاف معاليه أن التجارة البينية بين البلدين تشهد نمواً مستمراً يرتكز على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمعهما بما يعزز العلاقات التنموية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الجمركية وتوسيع نطاق التجارة بينهما بجانب الاستفادة من أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تحول دون الانتقال السلس إلى السلع والبضائع عبر خطوط الإمداد المشتركة.
وأوضح معاليه أن أهمية توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية مع الولايات المتحدة الأميركية تكمن في الدور الهام لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية كونها بوابة تجارية إقليمية، وأهمية الولايات المتحدة الأميركية بوصفها شريكاً استراتيجياً تاريخياً واقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، إضافة إلى أن الاقتصاد الأميركي يأتي في المقدمة بوصفه أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

الإمارات والولايات المتحدة
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أميركا
الإمارات وأميركا
علي محمد الشامسي
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