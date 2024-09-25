رئيس الدولة يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في الولايات المتحدة ورائدي فضاء إماراتيين خريجي برنامج «ناسا»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد الأميركية بجانب رائدي الفضاء الإماراتيين اللذين تخرجا في برنامج «ناسا» لرواد الفضاء 2021 وهما هزاع المنصوري ونورا المطروشي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة.

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن سعادته برؤية أبنائه من شباب الإمارات الذين يدرسون أو يتدربون في مختلف الجامعات والمؤسسات المتقدمة في العالم.

واطمأن سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مقر سفارة الدولة في واشنطن، على أحوال الطلبة وسير دراستهم وتعرف على تخصصاتهم، مؤكداً الحرص على توفير كل التسهيلات لهم بما يساعدهم على تحقيق النجاح في مسارهم التعليمي. وقال سموه للطلبة ورائدي الفضاء هزاع المنصوري ونورا المطروشي: «أنتما وأمثالكما من شباب الوطن ثروتنا الحقيقية، ولذلك نريدكم دائماً متميزين ومتفوقين، لأننا نراهن على النوعية.. ونحن اليوم نستثمر فيكم، ونعتبر هذا أفضل استثمار للمستقبل».



وأضاف سموه، في هذا السياق، أن دولة الإمارات تمر بمرحلة جديدة متسارعة تتطلب التخطيط وتأهيل وإعداد كوادر وطنية نوعية قادرة على تحمل المسؤولية باعتبارهم الركيزة التي يعتمد عليها تقدم وطنهم.



ودعا سموه أبناءه الطلبة إلى المثابرة وبذل أقصى جهد في تحصيل العلوم، والتركيز على التخصصات التي تخدم رؤية التنمية الوطنية، حتى يعودوا إلى الوطن بحصيلة من المعارف والخبرات التي ينفعون بها أنفسهم وبلادهم.



وقال سموه إن العالم اليوم يتقدم بسرعة كبيرة وغير مسبوقة خاصة في التكنولوجيا، والذي يمتلك التكنولوجيا اليوم خاصة الذكاء الاصطناعي يمتلك القوة والثروة، لأن الثروة في المستقبل هي ثروة العلم والمعرفة.

وأكد سموه أن الطلبة من خلال دراستهم في الولايات المتحدة يمكنهم خدمة بلادهم، من خلال التعريف بتجربتها وقصة نهضتها لدى المجتمع الأميركي، ولذلك عليكم أن تكونوا خير سفراء لها، وتجسدوا قيمها ومبادئها في سلوكياتكم وتصرفاتكم.



ودعا صاحب السمو رئيس الدولة الطلبة إلى التمسك بهويتهم وقيمهم، وفي الوقت نفسه الانخراط القوي في اكتساب العلوم الحديثة، إضافة إلى التعرف على ثقافة المجتمع الذي يدرسون فيه وقيمه وعاداته وتقاليده حتى يكونوا جسراً ثقافياً معه.



وقال سموه: «نحن فخورون بأبنائنا الذين شرفوا دولة الإمارات والعرب في مجال الفضاء.. مضيفاً أن دخول شبابنا في مجال الفضاء يؤكد قدرته على النجاح في أي مجال وعزيمته على اكتساب المعرفة الحديثة خاصة في مجال العلوم المتقدمة».



وأضاف سموه أن الإمارات لديها طموحات في مجال الفضاء تسعى إلى تحقيقها ولذلك تعمل على بناء قاعدة كبيرة من الكوادر المتخصصة في هذا المجال.. مشيراً إلى أن دور رواد الفضاء الإماراتيين مثل هزاع المنصوري وسلطان النيادي مهم في بناء هذه القاعدة، من خلال نقل خبراتهما ومعارفهما إلى إخوانهم في برنامج الفضاء الإماراتي.

وتمنى سموه للطلبة ورائدي الفضاء التوفيق والنجاح للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

من جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشكرهم لاهتمامه بمتابعة شؤونهم، وما توفره الدولة من دعم لهم، معاهدين سموه ببذل أقصى الجهد حتى يكونوا عند حسن ظن سموه بهم.



فيما عبر رائدا الفضاء هزاع المنصوري ونورا المطروشي عن اعتزازهما بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين مواصلة العمل والمثابرة من أجل رفع اسم الإمارات في مجال الفضاء ورد جميل الوطن عليهم.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين.