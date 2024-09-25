الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر تعرضهم لحادث أمس

وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر تعرضهم لحادث أمس
25 سبتمبر 2024 08:36

أعلنت وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة.

وأفادت الوزارة عن  تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

 

أخبار ذات صلة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
عبدالله بن زايد خلال لقائه سيغريد كاج (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©