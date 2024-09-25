وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر تعرضهم لحادث أمس

أعلنت وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة.
وأفادت الوزارة عن تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.
تنعى وزارة الدفاع عددًا من رجالها البواسل وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "أسر الشهداء" سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) September 25, 2024
وتعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب… pic.twitter.com/I5JoUQTlSs