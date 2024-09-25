وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة إثر تعرضهم لحادث أمس

أعلنت وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة.

وأفادت الوزارة عن تلقى المصابين الرعاية الصحية اللازمة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.