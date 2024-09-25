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عبدالله بن زايد وسيغريد كاج يبحثان في نيويورك جهود تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

عبدالله بن زايد وسيغريد كاج يبحثان في نيويورك جهود تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة
25 سبتمبر 2024 11:03

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك، سعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وبحث سموه وكاج، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، وسبل تعزيز الاستجابة الدولية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

كما تطرق الجانبان إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في القطاع، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كاف، وعلى نحو آمن ومستدام.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى الحرص على التعاون مع الأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني اللازم للمدنيين المتضررين في القطاع بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
عبدالله بن زايد
غزة
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