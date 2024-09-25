انطلق في مركز دبي التجاري العالمي وعلى مدى ثلاثة أيام ، معرض الإمارات للوظائف رؤية ألفان وأربعة وعشرون، وذلك بمشاركة أكثر من مئة وخمسين جهة في القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر فرص التوظيف للخريجين والباحثين عن عمل.



معرض الإمارات للوظائف رؤية انطلقت فعاليات دورته الثالثة والعشرين في مركز دبي التجاري بمشاركة مئة وخمسين جهة من القطاعين الحكومي والخاص يطرحون ما يربو على ثلاثة آلاف وظيفة في ستة وعشرين قطاعاً فضلاً عن تقديم عدد من مبادراتها الداعمة للتوظيف في إطار الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

ضمن جهود الدولة الساعية إلى توفير الفرص الوظيفية الواعدة في القطاع الخاص يحظى المعرض بمشاركة مميزة من مؤسسات وشركات خاصة وضعت خططا وامتيازات لاستقطاب المواطنين إلى هذا القطاع مع تحويل فرص التوظيف لديها على امتداد قطاعاتها إلى مساحة لتمكين الشباب الإماراتي وخاصة المواهب الشابة.





المعرض يحظى بمشاركة مجموعة من المؤسسات العالمية الرائدة/ والتي ستزود المشاركين بمهارات التطوير المهني وبناء سيرتهم الذاتية فيما يحتضن ورشا للتعليم وتعزيز المهارات والتطوير المهني والشخصي وتسليط الضوء على المسارات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل.



معرض يعزز التواصل بين جهات التوظيف والباحثين عن عمل معرفا بأحدث توجهات سوق العمل ومزودا المشاركين بالمسارات الوظيفية المتاحة ومهارات التطوير المهني.

انطلاق فعاليات معرض رؤية للتوظيف



تقرير: أحمد الطنيجي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/3mYS7hFAGU — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) September 25, 2024