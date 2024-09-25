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علوم الدار

انطلاق الملتقى الدولي لتطوير وتجارة منتجات حليب الإبل في أبوظبي

انطلاق الملتقى الدولي لتطوير وتجارة منتجات حليب الإبل في أبوظبي
25 سبتمبر 2024 13:24

انطلق في العاصمة أبوظبي المُلتقى الدولي لدعم تطوير وتجارة منتجات حليب الإبل، الذي تنظمُه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية التابعة للاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية.

بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وخبراء وباحثين في مجال الإبل انطلق في العاصمة أبوظبي  الملتقى الدولي لدعم تطوير وتجارة منتجات حليب الإبل.

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ويهدف الملتقى إلى إبراز مزايا وأهمية تنظيم إنتاج وتوصيف وتداول حليب الابل جل دعم الجهود لتعزيز وضع مواصفة دولية لحليب الابل مظلة هيئة الدستور الغذائي.
كما ناقش الملتقى وثيقة المشروع المقترحة من دولة الامارات العربية المتحدة والمستندات والمتعلقات الداعمة، والتي سيتم عرضها للمناقشة في الدورة القادمة لهيئة الدستور الغذائي.

الملتقى يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة عبر تطوير معيار دولي لحليب الابل واعتماد أفضل الممارسات والتقنيات لتحقيق لأهداف التنمية المستدامة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإبل
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