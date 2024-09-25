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حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ عبد الله بن راشد المعلا

حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ عبد الله بن راشد المعلا
25 سبتمبر 2024 14:52

تقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تعازي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في وفاة المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا. 

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى إخوان الفقيد وأنجاله، وأسرة آل المعلا الكرام، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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وحضر مجلس العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
حاكم أم القيوين
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