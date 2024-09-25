"بلدية العين" تنظم فعاليات «تحدي ومرح»

تنظم بلدية مدينة العين فعاليات «تحدي ومرح»، بمشاركة جميع مراكزها، وتشمل أنشطة ثقافية وترفيهية.

وتتوزع الفعاليات، التي تتواصل على مدى شهر كامل، على حديقة الوادي والمقام والفقع والظاهر والوقن، وتتضمن أكثر من 30 نشاطاً لزوار الحدائق، مثل سباق الركض للأطفال، وغيرها.

وأكدت البلدية أن الفعاليات المجتمعية التي تنظمها في حدائق ومرافق المدينة تسهم في جذب أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية خلال أجواء مفعمة بالمرح وتجارب اللعب والتسوق، إضافة إلى الاستمتاع بمرافق حدائق مدينة العين التي تضم مناطق ألعاب ولياقة بدنية متنوعة تتوافر فيها التسهيلات والخدمات المخصَّصة لجذب الزوار من الصغار والكبار وأصحاب الهمم.

تشمل الفعاليات في جميع الحدائق ألعاباً بدنية وحركية ومسابقات ثقافية وورشاً فنية متنوعة، إضافة إلى الألعاب الشعبية التراثية، وتشجيعاً ودعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جرى تنظيم أسواق للأسر المنتجة.