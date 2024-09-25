باحثون من جامعة الإمارات يحصلون على براءة اختراع لنظام هوائي مبتكر

حصل باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع لابتكارهم نظاماً هوائياً متطوراً للتحكم الدقيق في نقل الإشعاع.

تم تطوير هذا المشروع الذي يمثل خطوة كبيرة بمجال تكنولوجيا الاتصالات، من قبل الدكتور محمود فتحي الأحمد والدكتور عبد الحليم جلاد من قسم الهندسة الكهربائية والاتصالات بكلية الهندسة.

وأوضح الدكتور محمود الأحمد أن فكرة المشروع تؤكد التزام أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة بالمساهمة بأبحاث رائدة لدفع عجلة الابتكار التكنولوجي في ضوء ما توفره الجامعة من بيئة محفزة وداعمة للإبداع.

وأشار إلى أن هذا المشروع الحاصل على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يمتلك دلالات كبيرة على مختلف التطبيقات التي تتطلب إدارة دقيقة لإشعاع الهوائيات، والقدرة على تبديل اتجاه وشدة نقل الإشعاع، من خلال استخدام مواد مقاومة قابلة للتحويل، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة في مجالات التطور الرقمي والاتصالات خاصة في البيئات التي قد تكون فيها الأنظمة الهوائية التقليدية محدودة.

من جهته، أشار الدكتور عبد الحليم جلاد إلى أن هذا المشروع يتضمن هوائيين موجهين في اتجاهين متعاكسين وطرقاً للتحكم في نقل الإشعاع عبر هيكل هوائي متعدد الطبقات، كل منهما موجه في اتجاه معاكس.

وأضاف أن ما يميز هذه التكنولوجيا استخدامها لمواد ذات مقاومة قابلة للتحويل للتحكم الدقيق في نقل الإشعاع، من خلال تطبيق جهد تيار مستمر على طبقات الأقطاب الكهربائية الموصلة، ويمكن للنظام التبديل بين حالات المقاومة العالية والمنخفضة، ما يتيح نقل الإشعاع في اتجاهين متعاكسين بشكل متزامن أو انتقائي، وهذا النهج المبتكر يوفر تحكماً متطوراً في اتجاه وشدة الإشارة، ما يمهد الطريق لأنظمة اتصالات أكثر كفاءة وقابلية للتكيف.