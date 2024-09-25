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الإمارات تواصل توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات النازحة في غزة

الإمارات تواصل توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات النازحة في غزة
25 سبتمبر 2024 16:32

واصلت دولة الإمارات توزيع المستلزمات الضرورية على العوائل والأطفال في غزة عبر عملية الفارس الشهم 3 وذلك ضمن جهودها الإنسانية التي لا تتوقف في هذا الشأن.

وكجزء من مبادراتها العديدة تم توزيع حليب ومستلزمات أساسية للأطفال على العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة خانيونس، لمساندتها وتوفير الاحتياجات الأساسية لها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منذ عدة شهور، والتي أدت إلى نقص المواد الأساسية للأطفال.

وقدمت الإمارات عبر فرق عملية الفارس الشهم 3 التطوعية الحليب والمواد الغذائية للأطفال في مدينة خانيونس، نظراً للحاجة الملحة إليها وصعوبة الحصول عليها نتيجة الأوضاع الجارية في القطاع.

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تَهدف الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 وعبر حملاتها الإغاثية والمساعدات التي تُقدمها يومياً للنازحين في مراكز الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية لتخفيف المعاناة عن النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية ومتطلباتهم، بعد تفاقم الأوضاع في غزة، حيث سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة من اللحظة الأولى إلى تقديم المساعدة والدعم لجميع الفئات في القطاع.

تقدم عملية الفارس الشهم 3 المساعدات الإنسانية للنازحين في القطاع وأبرزها طرود الطعام وطرود الطفل والمرأة، والتكيات والخيام والخضروات والمياه، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف عن النازحين ودعمهم في هذه الظروف الصعبة وهو النهج الراسخ للإمارات منذ تأسيسها في نصرة الدول والشعوب المتضررة. 

 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
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