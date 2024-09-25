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"الشعبة الإماراتية" تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة

"الشعبة الإماراتية" تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة
25 سبتمبر 2024 17:33

شارك سلطان بن يعقوب الزعابي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد، التي عقدت اليوم، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

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جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع في فلسطين، والاتفاق على تقديم بند طارئ حول الموضوع باسم المجموعة البرلمانية العربية ضمن أعمال الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، والاطلاع على مذكرة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول تفعيل دور الاتحاد وعمل وأنشطة لجانه الدائمة، واستعراض مشروع برنامج عمل الاتحاد وموازنته العامة لعام 2025.
 

المصدر: وام
الاتحاد البرلماني العربي
القاهرة
الشعبة البرلمانية الإماراتية
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