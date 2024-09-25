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علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

محمد بن راشد
25 سبتمبر 2024 17:40

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (53) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصِحية الأكاديمية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعضوية كُلٍّ من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً للرئيس، والدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جـريـر، ومحمد حسن الشحـي، ووليد سعيد العوضي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة ومُمثِّل عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. 

 

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محمد بن راشد
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