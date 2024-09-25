الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس غداً.. صحو ورطب ليلاً مع انخفاض في درجات الحرارة

شعار الوطني للأرصاد
25 سبتمبر 2024 17:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصةً غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:28 .والجزر الأول عند الساعة 03:18.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني
الإمارات تطلق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 06:49 و الجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

المصدر: وام
الطقس في الإمارات
الإمارات
حالة الطقس
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
عبدالله بن زايد خلال لقائه سيغريد كاج (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©