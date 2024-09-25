الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: نتقدم بخالص العزاء لقيادتنا الرشيدة وشعبنا في استشهاد 4 من بواسل الإمارات

حمدان بن محمد
25 سبتمبر 2024 20:17

قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خالص العزاء وصادق المواساة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات العزيز في استشهاد 4 من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة.

ودعا سموه الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في حسابه بمنصة إكس: نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في استشهاد 4 من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته"

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني
الإمارات تطلق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي

وأضاف سموه:"وتشرفت اليوم بزيارة عدد من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، ويتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، ونسأل الله لهم جميعاً الشفاء العاجل".

وأكد سموه:"أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار هم فخر الوطن، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
شهداء الإمارات
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
عبدالله بن زايد خلال لقائه سيغريد كاج (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©