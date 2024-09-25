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حمدان بن محمد يزور المصابين والجرحى من رجال قواتنا المسلحة البواسل في مستشفى زايد العسكري

حمدان بن محمد يزور المصابين والجرحى من رجال قواتنا المسلحة البواسل في مستشفى زايد العسكري
25 سبتمبر 2024 20:49

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم "الأربعاء" المصابين والجرحى من رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين أصيبوا إثر تعرضهم لحادث مساء أمس "الثلاثاء" أثناء أداء الواجب بالدولة.
 واطمأن سموه خلال الزيارة على حالة المصابين والجرحى من رجال قواتنا المسلحة الذين يتلقون العلاج في مستشفى زايد العسكري، متعرفاً سموه على حالتهم وأوضاعهم الصحية وتبادل معهم الأحاديث الودية، وتمنى لهم الشفاء العاجل. كما التقى سموه بالأطباء القائمين على معالجة الجرحى والمصابين في الحادث، واستمع منهم لشرح عن طبيعة الإصابات وخطط العلاج الذي يتلقاه أبطال قواتنا المسلحة.
وثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شجاعة رجالنا في القوات المسلحة، داعياً الله العلي القدير أن يمن على المصابين والجرحى بالصحة والشفاء العاجل.

 

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وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأربعة من منتسبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا في الحادث نفسه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 من جانبهم عبر الجرحى والمصابون عن اعتزازهم وفخرهم للزيارة الكريمة التي قام بها سموه للاطمئنان على حالتهم الصحية، معربين عن عمق ولائهم وانتمائهم لتراب هذا الوطن الغالي.

 

 

المصدر: وام
مستشفى زايد العسكري
حمدان بن محمد
الإمارات
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