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فيديو.. وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهداء الوطن الأبرار

وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهداء الوطن الأبرار
25 سبتمبر 2024 21:38

جرت في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي مراسم الجنازة العسكرية الخاصة بجثامين شهداء الإمارات الأربعة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة، وهم كل من العريف أحمد محمد راشد الشحي والجندي/١ نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، والجندي/١عبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي والجندي/١ ناصر محمد يوسف البلوشي.
حضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم.
وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

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المصدر: وام
مستشفى زايد العسكري
شهداء الوطن
وزارة الدفاع
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