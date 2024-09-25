رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع بيل كلينتون وعائلة كارتر

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وعائلة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر.. في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتبادل سموه مع بيل كلينتون خلال المكالمة الأحاديث الودية وتطرقا إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والدور الذي لعبه كلينتون في تعزيزها خلال فترة رئاسته.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للرئيس الأميركي السابق وعائلته موفور الصحة والسعادة، فيما عبر كلينتون عن شكره لسموه على المكالمة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال مع عائلة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر على صحته، متمنياً له الصحة وطول العمر.

كما أشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالدور الإنساني لجيمي كارتر على الساحة الدولية وتعاونه المثمر مع دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ومع سموه، من خلال "مركز كارتر" في هذا الشأن خاصة في مواجهة الأمراض المدارية المهملة، إضافة إلى جهوده في دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وعبرت عائلة كارتر عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الرئيس السابق وعائلته.