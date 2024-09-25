معرض «توظيف×زاهب» ينطلق يوم 19 نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، يوم 19 نوفمبر المقبل، فعاليات النسخة الـ18 من معرض «توظيف×زاهب» 2024، الذي يركز على توطين الوظائف في الدولة ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

وتتضمن فعاليات المعرض العديد من الأنشطة، منها خدمات التوجيه المهني، وجلسات محاكاة المقابلات، والجولات الإرشاديّة في قاعة المعرض، إلى جانب محطة مميّزة لالتقاط الصور المهنيّة عالية الجودة، والعديد من المسابقات المثيرة التي تتيح للزوار فرصاً للفوز بجوائز قيّمة.

كما تتضمن الفعاليات، ورش عمل مخصّصة لبناء المهارات بدءاً من كتابة السيرة الذاتيّة بأسلوبٍ احترافي، وانتهاءً بمهارات النقاش والتفاوض، وعدّة كلمات رئيسيّة، تتخلّلها سلسلة من المناقشات حول القضايا التنظيميّة، وتلك التي تخص وضع السياسات المهمّة، بجانب «مركز المعرفة السريع» الذي سيضم جلسات تعليميّة مدتها 20 دقيقة، تركّز على تطوير مهارات المشاركين بسرعة، بهدف التميّز والتفوّق في سوق العمل التنافسي، حيث سيحصل الحاضرون على شهادات في مجموعة من مهارات تعزيز المسار المهني، بما في ذلك كتابة خطابات التقدّم للوظائف، والسيَر الذاتيّة بتميّز واحترافيّة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البحث عن الوظائف الرائجة، وإتقان إجراء المقابلات بأساليب حديثة ومُبتكرة، وفهم تفضيلات الجهات الموظِفة، وأصول التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «يسرّنا -كشريك استراتيجي حكومي- أن ندعم النسخة الجديدة من معرض «توظيفx زاهب»، نظراً لكونه منصّة تتيح للشباب الإماراتي الفرصة للازدهار والارتقاء ضمن القطاعات الحيويّة الحكوميّة والخاصّة، وبما يتناسب مع مؤهلاتهم العلميّة وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبليّة، وتعزز قدرة الشباب الإماراتي على دعم النمو الاقتصادي الوطني المعرفي ودفع التحوّل الرقمي الذكي بالإمارة».

دعم

يحظى المعرض في نسخته هذا العام بدعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بصفتها شريكاً استراتيجياً حكوميّاً، وبمشاركة الكثير من الجهات كعارضين، مثل جهاز الإمارات للمحاسبة، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، و«إي آند»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو).