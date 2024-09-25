سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن مسؤولو الموارد البشرية في العديد من الجهات المشاركة في معرض الإمارات للتوظيف 2024، عن خططهم خلال الفترة المقبلة، لاستقطاب وتعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة، التي تسمح لها بالتميز والإبداع.

كما أعلنوا، عن توفير عدد من الفرص التدريبية الرائدة في مختلف المجالات، انسجاماً مع التوجهات الطموحة في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها، وتطويرها بما يتناسب والرؤى والاستراتيجيات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية، والمضي قدماً نحو الريادة والتميز.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني، لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، عرض فرص توظيف متميزة لتمكين المواهب الإماراتية، بالإضافة إلى توفير فرصة للباحثين عن عمل للمشاركة في حوارات بناءة حول المسارات المهنية.

كما تضمنت الفعاليات، ورش عمل تفاعلية وتزويد الباحثين عن عمل بفرص التواصل مع ممثلي عدد كبير من الشركات الرائدة عبر قطاعات ومجالات مختلفة.

وعرضت الجهات المشاركة مسارات توظيف تفاعلية وجذابة للمواهب الإماراتية لبدء حياة مهنية في العديد من القطاعات والمجالات.

تمكين التوطين

وقال الدكتور عبد الرحمن ناصر، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يوفر معرض «رؤية - الإمارات للوظائف»، فرصة للتفاعل مع المواهب الإماراتية الطموحة التي تتمتع بالشغف من أجل تشكيل مستقبل التعليم في دبي».

وأضاف: «نحن ملتزمون في الهيئة باحتضان وتطوير المواهب الإماراتية في مختلف المجالات، وذلك ضمن بيئة عمل ديناميكية تعكس قيم مجتمعنا وتشجع على الابتكار والتطوير المستمر».

وأكد أنه سيكون لدى المواطنين المنضمين إلى الهيئة الفرصة للمساهمة في صنع مستقبل قطاع التعليم في دبي، ودعم نموه ليكون من بين الأفضل عالمياً، كما سينطلقون في مسيرتهم المهنية ضمن بيئة عمل تعاونية ومُمكِّنة.

نتائج متميزة

من جانبها، تحدثت الدكتورة وديعة محمد مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة في دبي، عن حزمة من برامج ومشاريع ومبادرات الهيئة الهادفة إلى جذب وتعزيز ورفد القطاع الصحي في الإمارة بالخبرات والمواهب والكفاءات الوطنية من خلال فرص العمل المتنوعة التي تطرحها الهيئة، والقطاع الصحي الخاص بشكل عام. وأكدت، أهمية المشاركة في معرض الإمارات للوظائف الذي يشكل فرصة ثمينة للهيئة لاستعراض الفرص الوظيفية المتاحة لديها، وجذب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الصحي بدبي.

وأعلنت عن الشواغر التي وفرتها الهيئة بالتعاون مع 29 جهة صحية بدبي، وصلت إلى 400 وظيفة، تم عرضها على المواطنين المترددين على معرض الإمارات للوظائف 2024، كاشفة عن أن بعض الباحثين عن عمل تم إبلاغهم بمناسبتهم للشواغر وتم البدء في إجراءات التعيين مباشرة وتقديم العروض الوظيفية للتعيين.

وأشارت إلى أنه تم توقيع عقد لبرنامج المنح الدراسية لدراسة بكالوريوس الطب والعلوم الصحية والصحة النفسية لعدد 63 مواطناً ومواطنة ليدرسوا في جامعات وكليات الدولة، بالإضافة إلى توفير 16 منحة دراسية لدراسة الماجستير في الصحة النفسية بالتعاون مع جامعتي الإمارات وبرمنجهام ببريطانيا.

ولفتت إلى أن الهيئة وقعت عقود تدريب لـ 5 من أطباء الامتياز وتوقيع 5 عقود من أطباء الإقامة التخصصية، بالإضافة إلى توفير منح دراسية لدراسة الطب والعلوم الصحية لذوي الدخل المحدود يستفيد منها 12 مواطناً ومواطنة بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي.

وأشارت إلى المبادرات والبرامج المتعددة التي تطرحها الهيئة ضمن توجهاتها وخططها لاستقطاب وإعداد وتأهيل المواطنين من خريجي الجامعات الجدد.

من جهتها قالت رفيعة العبار، مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي: «نحن في بنك دبي الإسلامي، ملتزمون التزاماً عميقاً بأجندة التوطين حيث تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام في دولة الإمارات، ولا نهدف من خلال المشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» إلى جذب واستقطاب أفضل المواهب فحسب، بل نسعى لتهيئة بيئة محفزة تسهم في دعم وإعداد المواهب الإماراتية الشابة لتقلد مناصب قيادية مستقبلاً في القطاع المصرفي».

تطوير الكفاءات

وقعت مطارات دبي، المشغل لمطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي - دبي ورلد سنترال (DWC)، مذكرة تفاهم مع شركة سيركو العالمية للخدمات العامة، لتعزيز عملية توظيف وتطوير الكوادر الوطنية الإماراتية في المجالات التشغيلية الرئيسة في كلا المطارين الدوليين. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار التزام مطارات دبي بدعم الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستهدفات التوطين. وستوفر الاتفاقية مساراً واضحاً للتطور الوظيفي للمواهب الإماراتية من الخريجين الجدد إلى المتخصصين من ذوي الخبرة، مع التركيز على إعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاع الطيران.

وقال مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي: «تجسد شراكتنا مع سيركو التزامنا بدعم استراتيجية دولة الإمارات في بناء قوة عاملة إماراتية ناجحة من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تفتح هذه الشراكة آفاقاً رحبة أمام الإماراتيين للتطور والريادة وصنع مستقبل قطاع الطيران. كما تمثل مذكرة التفاهم هذه أنموذجاً يحتذى به للتعاون المستقبلي، ولتشجيع شركائنا الآخرين للانضمام إلينا في دعم المواهب الإماراتية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة». من جهتها قالت هنا أبو خرمة، الرئيس التنفيذي للعمليات في سيركو الشرق الأوسط: «يُشكل التوطين ركيزة أساسية في رسالتنا الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للجميع، حيث نحرص على تمكين الجيل القادم وتأهيله ليكون في طليعة الابتكار والريادة في قطاع الطيران. ولقد شهدنا نجاحاً كبيراً لزملائنا الإماراتيين في التطور والتفوق أثناء عملهم مع شريكنا الاستراتيجي مطارات دبي. وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في توفير المزيد من الفرص، مع التركيز على التوجيه والتدريب وتطوير الخبرات، بما يدعم مسيرة التقدم والارتقاء الوظيفي».