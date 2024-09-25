تعاون بين «تريندز» ومركز مكافحة الإرهاب الإندونيسي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض باحثو «تريندز» في حلقة نقاشية مع المركز الوطني الإندونيسي لمكافحة الإرهاب (BNPT) جهود مراكز البحوث لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إضافة إلى أوجه التعاون والشراكة في البحوث المتخصصة والدراسات الاستراتيجية.

وعرض الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» جهود المركز الفكرية والبحثية في هذا المجال، وأكد أهمية الدور الذي تؤديه مراكز الفكر في تفنيد حجج جماعات التطرف. كما عرض باحثو «تريندز» موسوعة جماعة الإخوان المسلمين التي يقوم «تريندز» بإعدادها، والتي تتكون من 35 كتاباً، صدر منها 12 كتاباً، وتُترجم بلغات عدة.

وخلال الحلقة، أطلق «تريندز» الترجمة الإندونيسية للكتاب الحادي عشر من الموسوعة، والذي يحمل عنوان «مفهوم الدولة عند جماعة الإخوان».

وأكد الكتاب الحادي عشر من «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين» أن جماعة «الإخوان المسلمين» ناصبت الدولة الوطنية العربية العداء منذ نشأتها، واعتبرتها حجر عثرة في طريق وصولها إلى الحكم، ومن ثم حاربت أسسها ومبادئها الحداثية، بوصفها مخالفة لأسس نوعية تَدَيُّن الجماعة، ولمبادئ هذا التَّدَيُّن التي اختصرت الإسلام فيها فقط. كما تم خلال الجلسة استعراض مؤشر «نفوذ الإخوان المسلمين على المستوى الدولي»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويعده «تريندز» سنوياً لقياس وتتبع نفوذ الجماعة وقوتها على مستوى العالم.

من جانب آخر، استمع باحثو «تريندز» من مسؤولي المركز الوطني الإندونيسي لمكافحة الإرهاب إلى نبذة حول عمل المركز ورؤيته ونتاجه، كما أشاد مسؤولو المجلس بالجهود البحثية التي يبذلها «تريندز»، وشددوا على رغبتهم في إقامة تعاون بنَّاء بين الجانبين.