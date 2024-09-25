الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك: ملتزمون بزيادة وعي المجتمع بأهمية اتّباع أسلوب حياة صحي

نهيان بن مبارك يتوسط المكرمين (من المصدر)
26 سبتمبر 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني
الإمارات تطلق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي

كرَّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مجموعة من قادة الرعاية الصحية؛ تقديراً لإسهاماتهم في تشكيل مستقبل التعاون العالمي في القطاع الصحي، خلال حفل عشاء أُقيم عقب اختتام فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط السنوية الثالثة لقادة الرعاية الصحية بالشراكة مع «بيورهيلث».
وشهد اليوم الختامي حضور مباركة مبارك إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب قادة وخبراء في مؤسَّسات رعاية صحية عالمية، مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و«فيليبس»، وحياة بيوتك.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تُرحِّب دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع المبادرات والأنشطة الداعمة للجهود التي تساعدنا على تعزيز رفاهية وازدهار الوطن».
 وأضاف معاليه: «بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإننا نعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. لقد تحسَّنت صحة أفراد مجتمعنا بشكل كبير، وإذ ندرك ضرورة تثقيف الجمهور باستمرار حول أنماط الحياة الصحية، فإننا ملتزمون بزيادة وعي المجتمع بشأن أهمية اتّباع أسلوب حياة صحي». وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «نحن في (بيورهيلث) ملتزمون منذ فترة طويلة بإعادة تعريف الرعاية الصحية، وجعل التعاون والابتكار محرّكَيْن رئيسيَيْن للتغيير. هدفنا هو تعزيز إطالة العمر الصحي، وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات هنا، وفي جميع أنحاء العالم. من خلال الشراكات القيّمة بين أصحاب المصلحة، بدءاً من صُنّاع السياسات، وصولاً إلى قادة القطاع، نعمل على تطوير نظام الرعاية الصحية ليصبح أكثر شمولاً واستدامة. يظل هدفنا، من خلال هذه القمة، تعزيز المبادرات الصحية التي تمكِّن الأفراد، وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية بشكل عادل لعيش حياة أطول وأكثر صحة».
رؤية مستقبلية
تحت شعار «تجاوز الحدود: تعزيز الصحة من أجل حياة أطول»، جمعت القمة التي عُقِدَت في سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي يومي 19 و20 سبتمبر 2024، أكثر من 3.000 من القادة وصُنّاع السياسات وخبراء الصحة، لرسم رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق استدامة وشمولية أكبر في قطاع الرعاية الصحية، من بينهم معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي. 
وعلى مدى يومين من الحلقات النقاشية والجلسات المثمرة، تناول المشاركون التحديات الرئيسية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك سياسات الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتبنّي الذكاء الاصطناعي وحلول الصحة الرقمية.

نهيان بن مبارك
الرعاية الصحية
القطاع الصحي
بيورهيلث
الذكاء الاصطناعي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
أبوظبي
كليفلاند كلينك
الإمارات
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
الرياضة
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
اليوم 07:50
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©