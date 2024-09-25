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مناقشة سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين

خلال الاجتماع (من المصدر)
26 سبتمبر 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

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واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.

وزارة الموارد البشرية والتوطين
الموارد البشرية
المجلس الوطني الاتحادي
مريم ماجد بن ثنية
القطاع الحكومي
الإمارات
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